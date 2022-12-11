Рублев о своем призыве к миру: «Это самое значимое, что я мог сделать в этом году»

Восьмая ракетка мира высказался о призыве к миру, который оставил на камере во время турнира в Дубае.

«Я не люблю говорить о себе и себя хвалить, я могу только себя судить.

Вот почему в этом году, особенно с учетом ситуации в мире, кажется, что, возможно, ты не заслуживаешь поддержки, и когда ты ее чувствуешь, особенно в Турине – я никогда ни с чем подобным не сталкивался.

Один из моих лучших поступков в этом году – это послание, которое я оставил в Дубае. Это было самое значимое, что я мог сделать в течение года.

Мне очень повезло. Я не могу жаловаться, потому что у меня есть возможность играть и путешествовать. Мне очень повезло, но миллионы людей страдают, и это ужасно».

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