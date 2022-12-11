Шупо-Мотинг может уйти из «Баварии» в случае прихода Кейна. Камерунец не хочет быть запасным

-Мотинг может уйти из «Баварии» в случае подписания .

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, нападающий «Баварии» хочет играть в основе.

Если Харри Кейн перейдет в «Баварию», Шупо-Мотинг не захочет оставаться в клубе в качестве запасного игрока.

Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до конца сезона. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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