У Родриго гол и ассист в игре «Реала» с «Райо». Результативных действий не было с сентября

Родриго прервал серию матчей без результативных действий.

Вингер «Реала» в 17-м туре Ла Лиги сперва ассистировал полузащитнику Джуду Беллингему на 45-й минуте, а на 56-й забил и сам.

Бразилец набрал очки по системе «гол+пас» впервые с 24 сентября. Ему не удавалось ни забить, ни отметиться голевой передачей на протяжении 11 игр в составе «Реала» и сборной Бразилии.

Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь .