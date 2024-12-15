У Родриго гол и ассист в игре «Реала» с «Райо». Результативных действий не было с сентября
Родриго прервал серию матчей без результативных действий.
Вингер «Реала» в 17-м туре Ла Лиги сперва ассистировал полузащитнику Джуду Беллингему на 45-й минуте, а на 56-й забил и сам.
Бразилец набрал очки по системе «гол+пас» впервые с 24 сентября. Ему не удавалось ни забить, ни отметиться голевой передачей на протяжении 11 игр в составе «Реала» и сборной Бразилии.
Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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