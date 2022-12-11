«Крылья» отклонили предложение «Локо» о трансфере Пиняева, Глушенкова и Ежова

не продали трех футболистов.

Московский клуб сделал самарцам предложение о трансфере , и .

Однако это предложение было отклонено, сообщает «Чемпионат со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В контрактах каждого из игроков прописана сумма отступных.

18-летний Пиняев сыграл 11 матчей в текущем сезоне Мир РПЛ, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. В активе 23-летнего Глушенкова 5 голов и 5 результативных передач в 16 играх чемпионата. 25-летний Ежов провел 13 игр в сезоне, забив 3 мяча и отметившись 3 голевыми передачами.

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