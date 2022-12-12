Кузнецов забросил 4-ю шайбу в сезоне, прервав серию без голов из 7 матчей. У него 22 очка в 29 играх

Форвард реализовал большинство в матче чемпионата с «Виннипегом» (5:2).

Россиянин набрал очки (1+5) в 5-й игре подряд, прервав 7-матчевую безголевую серию.

Всего в 29 играх сезона на его счету 22 (4+18) балла.

Сегодня за 18:15 – лучший показатель среди форвардов «Кэпс» (2:42 – в большинстве, 1:57 – в меньшинстве) – у Кузнецова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 44% выигранных вбрасываний, полезность – «0».