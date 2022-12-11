Дешам останется в сборной Франции как минимум до Евро-2024. От приглашения Зидана отказались (Le Parisien)

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан ЧМ-2022 Евро-2024 Футбол

Дидье Дешам останется тренером сборной Франции как минимум до 2024 года.

Как пишет Le Parisien, контракт с главным тренером национальной команды продлят. Он будет работать со сборной Франции как минимум до Евро-2024, так как очень хочет выиграть чемпионат Европы после неудач в 2016-м (поражение от Португалии в финале) и в 2021-м (вылет от Швейцарии на стадии 1/8 финала).

Все стороны договорились о продлении контракта. От приглашения Зинедина Зидана на пост тренера сборной во Франции отказались.

Вчера сборная Франции обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022.

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