Дешам останется в сборной Франции как минимум до Евро-2024. От приглашения Зидана отказались (Le Parisien)

останется тренером сборной Франции как минимум до 2024 года.

Как пишет Le Parisien, контракт с главным тренером национальной команды продлят. Он будет работать со сборной Франции как минимум до , так как очень хочет выиграть чемпионат Европы после неудач в 2016-м (поражение от Португалии в финале) и в 2021-м (вылет от Швейцарии на стадии 1/8 финала).

Все стороны договорились о продлении контракта. От приглашения на пост тренера сборной во отказались.

Вчера сборная Франции обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал .

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