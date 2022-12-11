Кейн о вылете Англии с ЧМ: «Мне придется с этим жить, беру на себя ответственность. Наши моменты были лучше, но в футболе все сводится к деталям»

поделился мыслями после вылета Англии с .

Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала. На 84-й минуте при счете 1:2 сборная Англии получила право на пенальти, но Кейн пробил выше ворот.

«Это сложно принять и мне, и команде. Мне придется с этим жить. Нужно взять на себя ответственность.

Гордиться этой командой сильнее невозможно. Мы проводили более качественные отрезки, наши моменты были лучше, но в футболе все сводится к мелким деталям. Как капитан и как игрок, который не забил пенальти, я беру на себя ответственность за это.

Не могу винить то, как готовился к матчу, или говорить о каких-то деталях. Я чувствовал себя уверенно. Просто не исполнил пенальти так, как хотел», – сказал нападающий сборной и «Тоттенхэма».

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