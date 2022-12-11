Хендрикс о российских фигуристках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»

Бельгийская фигуристка поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от соревнований.

– Отсутствие российских фигуристов в этом сезоне – это плюс или минус?

– И то, и другое. Тут много моментов. Во-первых, я не считаю правильным то, что происходит в мире – и мне ужасно грустно видеть все это в новостях. Во-вторых, давайте не будем забывать, что и в нашем виде спорта случились в прошлом сезоне не совсем честные события. Я всегда верила российским девочкам и их результатам, а после появились определенные сомнения.

Я думаю, это очень печально и вредит фигурному катанию. Мы все хотим соревноваться честно. Мне кажется, им всем надо осознать, что так нельзя – и что-то должно измениться. Спорт должен быть честным.

Российские фигуристки очень сильные. Но когда появились подозрения в честности некоторых их результатов, появились и мысли «а были бы они настолько сильнее остальных фигуристок, если бы играли по правилам?» Такие сомнения появились у многих.

А так это, конечно, грустно. Получается, что я не могу больше соревноваться с теми, с кем всегда выходила на лед вместе.

– Если в результате расследования по Валиевой пересмотрят итоги чемпионата Европы – вам могут отдать бронзу. Вы об этом думали?

– Это дело прошлое, в любом случае. Даже если это произойдет, то момент-то все равно упущен. Ну отдадут мне бронзу – и что? Если она по справедливости была моя, то она мне была нужна тогда, год назад. Для меня это было бы космическое событие.

А сейчас что? Вот на чемпионате мира были невероятные ощущения, когда я держала в руках серебряную медаль. Так что теперь я просто смотрю вперед – скоро следующий чемпионат Европы, посмотрим, что он мне принесет, – сказала Хендрикс.

«Теперь я меньше стесняюсь». Интервью секс-символа фигурки, которая выиграла от отстранения России