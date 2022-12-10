Кубок России. Большой масс-старт. Халили, Серохвостов, Латыпов, Поршнев, Поварницын, Томшин, Логинов, Лазовский выступят в гонке

11 декабря в Тюмени на третьем этапе Кубка России по биатлону пройдет мужской масс-старт на 60 человек.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 8:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

Старт-лист

1.

2.

3. Иван Колотов

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. ...

18. ...

20.

21.

22. ...

24.

25.

26. ...

34. Павел Белько (Беларусь)

35. (Беларусь)

Полный состав участников можно посмотреть здесь.