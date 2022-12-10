Кубок России. Большой масс-старт. Халили, Серохвостов, Латыпов, Поршнев, Поварницын, Томшин, Логинов, Лазовский выступят в гонке

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Иван Колотов масс-старт (60 человек) Александр Корнев Евгений Сидоров Биатлон

11 декабря в Тюмени на третьем этапе Кубка России по биатлону пройдет мужской масс-старт на 60 человек. 

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 8:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». 

Старт-лист

1. Карим Халили

2. Даниил Серохвостов

3. Иван Колотов

4. Роман Еремин 

5. Эдуард Латыпов

6. Никита Поршнев

7. Александр Поварницын 

8. Василий Томшин 

9. Александр Корнев

10. Андрей Вьюхин...

18. Александр Логинов...

20. Петр Пащенко 

21. Евгений Гараничев

22. Кирилл Стрельцов...

24. Евгений Сидоров 

25. Матвей Елисеев 

26. Максим Цветков...

34. Павел Белько (Беларусь)

35. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

Полный состав участников можно посмотреть здесь. 

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