Кубок России. Большой масс-старт. Халили, Серохвостов, Латыпов, Поршнев, Поварницын, Томшин, Логинов, Лазовский выступят в гонке
11 декабря в Тюмени на третьем этапе Кубка России по биатлону пройдет мужской масс-старт на 60 человек.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
3-й этап
Тюмень
Мужчины
Большой масс-старт
Начало – 8:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».
Старт-лист
1. Карим Халили
3. Иван Колотов
4. Роман Еремин
10. Андрей Вьюхин...
18. Александр Логинов...
20. Петр Пащенко
22. Кирилл Стрельцов...
24. Евгений Сидоров
25. Матвей Елисеев
26. Максим Цветков...
34. Павел Белько (Беларусь)
35. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
Полный состав участников можно посмотреть здесь.
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