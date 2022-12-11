Стоунз и Уокер заберут кота из Катара. После карантина животное с базы Англии будет жить в «Ман Сити» или у одного из игроков

Игроки сборной заберут кота из Катара после вылета с ЧМ-2022.

Защитники «Манчестер Сити» и подружились с бездомным полосатым котом, которого встретили на базе сборной в городе Аль-Вакра.

Стоунз назвал зверя Дэйвом, а Уокер пообещал забрать его в Англию, если команда выиграет чемпионат мира. Несмотря на вылет от Франции на стадии 1/4 финала, англичане решили забрать животное с собой.

Кота доставили в местную ветеринарную клинику, чтобы сделать необходимые анализы и прививки. Дэйв проведет четыре месяца в карантине, а затем он, вероятно, будет отправлен в или перейдет на личное попечение Стоунза или Уокера.

«Он наш со Стоунзи приемыш. Некоторым кот не нравится, но я его люблю», – сказал Уокер.

Кайл рассказал, что Дэйв подрался с другим котом накануне матча англичан с французами, но сейчас с ним все в порядке.

Напомним, что во время ЧМ-2022 вирусным стало видео с котом с пресс-конференции сборной Бразилии. Животное запрыгнуло на стол рядом с Винисиусом Жуниором перед четвертьфиналом с Хорватией, и пресс-атташе команды грубо сбросил кота на пол. Бразильцы затем уступили хорватам в серии пенальти и покинули турнир.

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