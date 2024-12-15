«Реал» отстает от «Барселоны» на 1 очко. «Мадрид» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге

«Реал» потерял очки в двух из трех последних матчей в чемпионате Испании.

Сегодня мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» в 17-м туре – 3:3. 7 декабря они победили «Жирону» (3:0), а 4-го уступили «Атлетику» (1:2).

После 17 игр в Ла Лиге на счету действующих чемпионов Испании 37 очков. Они занимают вторую строчку в таблице, отставая от «Барселоны» на один балл и опережая на два «Атлетико » (у команды Диего Симеоне игра в запасе).

В следующем туре «Реал » примет «Севилью» – это произойдет 22 декабря.