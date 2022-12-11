«Спартак» предложил за Пиняева более 5 млн евро. Ранее «Крылья» отказали «Локомотиву»

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Московский клуб сделал самарцам предложение о трансфере 18-летнего вингера, утверждает «РБ Спорт».

Источник из окружения Сергея рассказал, что «Спартак» серьезно заинтересован в покупке Пиняева и предложил более 5 млн евро, включая агентскую комиссию. Футболист пока обдумывает предложение.

Ранее стало известно, что сделал предложение «Крыльям» по Пиняеву и еще двум игрокам, но самарцы отказали.

Пиняев в нынешнем сезоне провел 11 матчей в Мир , забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его статистика – здесь.

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