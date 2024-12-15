Анчелотти о 3:3 с «Райо»: «Я нервничал после ничьих с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом», сегодня – нет. «Реал» бился до конца, я удовлетворен»

Карло Анчелотти объяснил потерю очков в матче с «Райо Вальекано» (3:3).

«Мы повели в счете, и нам не хватило надежности в своей штрафной. До 3:2 мы играли очень хорошо. Пропустив, мы бились до конца.

Это не такая ничья, как с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). Это ничья на фоне сплоченной игры команды, готовой биться. Я удовлетворен.

Мы не смогли добиться большего, но будущее кажется светлым. В среду мы можем выиграть Межконтинентальный кубок, эта победа станет вишенкой на торте.

После ничьих с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом » я нервничал, но сегодня – нет, потому что сегодня я увидел командную игру», – заявил главный тренер «Реала ».