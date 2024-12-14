Конте о 3:1 с «Удинезе»: «Наполи» контролировал игру от начала до конца. Мы должны играть так – владеть мячом, доминировать, прессинговать высоко и не отдавать инициативу»

Антонио Конте высказался о победе «Наполи» над «Удинезе» (3:1) .

«Результат не должен вводить в заблуждение: мы проигрывали 0:1, но это была случайность, потому что мы контролировали игру от начала до конца. Я даже не видел момента, приведшего к пенальти, но мы почти ничего не меняли в перерыве.

Мы показали характер и качество, у нас были моменты в первом тайме, которые мы не реализовали. Мы должны продолжать в том же духе. Я говорил об этом и после поражения от «Лацио»: наша команда должна играть в такой футбол – владеть мячом, доминировать, прессинговать высоко и не отдавать инициативу сопернику. «Удинезе » – очень сильная команда, и я увидел достойный ответ от своих парней.

Давид (Нерес) давно тренируется с командой. Мы предпочли Кварацхелию и Политано, но я знал, что у нас есть сильный игрок, который за последние пять месяцев сильно прибавил во всех аспектах, включая физику и игре в обороне. Он хорош как на правом, так и на левом фланге. Мы готовим не только 11 игроков, а всех 22, чтобы, если кто-то выпадет, остальные знали план. Нерес много работает, обладает качеством, а сейчас у него еще больше шансов показать себя во время травмы Кварацхелии .

Мы много работаем и только начали этот путь. Мы можем попытаться ускорить процесс, но нам все равно нужно пройти его и нельзя рассчитывать на то, что удастся сократить путь. Мы должны быть реалистами, ничего и никого не бояться и понимать, что, если мы хотим побеждать, мы должны сами забирать победу. Сегодня мы это сделали: мы видим, что ничего нам дарить не будут, и должны брать игры в свои руки», – сказал главный тренер «Наполи » в интервью DAZN.