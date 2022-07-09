«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд, Джокович в финале «Уимблдона», Ди Мария в «Ювентусе» и другие новости утра

1. «Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в матче легенд благодаря голам Широкова и Кержакова. Александр забил с паса Аршавина, после чего золотая связка петербуржцев отпраздновала гол кувырками на поле – как в 2001 году.

2. Джокович обыграл Норри и вышел в финал «Уимблдона», где встретится с Кириосом. Новак в 32-й раз вышел в финал турнира «Большого шлема» – это рекорд тура. Серб – единственный мужчина в истории, у которого минимум по 8 финалов на трех разных ТБШ.

3. Трансферы. Йович бесплатно перешел из «Реала» в «Фиорентину». Ди Мария подписал контракт с «Ювентусом». «Барселона» отдала Лангле в аренду «Тоттенхэму» без права выкупа. «Аякс» купил Бергвейна у «Тоттенхэма» за 31,25 млн евро.

«МЮ» хочет, чтобы Роналду отработал контракт до конца, Криштиану вряд ли уйдет летом. «МЮ» увеличил до 50 млн евро с учетом бонусов предложение по Лисандро. «Бавария» предложит 75+15 млн евро «Ювентусу» за де Лигта. «Локомотив» не отпустил Баринова в «Динамо», хотя игрок хочет перейти. Роша хочет расторгнуть контракт со «Спартаком». «Интер» откажется от Дибалы. Кунде хочет в «Барсу», но не станет ждать ее предложение, если «Челси» договорится с «Севильей» раньше.

4. Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при Австрии, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон разбил машину.

5. Президент США Джо Байден наградил Меган Рапино за заслуги перед страной Президентской медалью свободы. Футболистка пришла в Белый дом с инициалами арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер на лацкане и удостоилась добрых слов от президента США.

6. Алина Загитова на японском выразила соболезнования по поводу гибели экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Камила Валиева дебютировала в спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек». Анна Щербакова выступила на шоу Ильи Авербуха с новым номером под песню Окуджавы «Молитва».

7. Драфт НХЛ. «Аризона» выбрала Дуду под 36-м номером, «Детройт» – Бучельникова под 52-м, «Каролина» – Трикозова, Перевалова, Грудинина и Пелевина.

8. Фанаты «Зенита» не будут оформлять Fan ID, но продолжат ходить на матчи, где паспорт болельщика не требуют.

9. Джеймс Харден подпишет новый двухлетний контракт с «Филадельфией» с сокращением зарплаты на 15 млн долларов. Дэмиан Лиллард продлил контракт с «Портлендом» на 122 млн за два года.

10. 18 российских легкоатлетов получили нейтральный статус, но не смогут выступить на ЧМ и в «Бриллиантовой лиге».

11. «Питтсбург» предложил Малкину контракт на 2 года и 6 млн долларов за сезон. Россиянин считает, что клуб не проявил к нему уважение.

12. Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции.

13. Погачар победил на 7-м этапе «Тур де Франс» и упрочил лидерство в общем зачете, Роглич – 3-й, Томас – 5-й, Власов – 26-й.

14. Джек Уилшер завершил карьеру. Экс-игроку «Арсенала» и сборной Англии 30 лет.

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