«МЮ» хочет, чтобы Роналду отработал контракт до конца. Марсьялю могут дать шанс

«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать этим летом.

Как пишет журналист Goal.com Джейс Робсон, специализирующийся на «МЮ», английский клуб хочет, чтобы Роналду отработал контракт до конца.

Нового нападающего предпочел бы подписать следующим летом, но рассматривает доступные варианты уже сейчас. В сложившейся ситуации «МЮ» может предоставить возможность Антони Марсьялю проявить себя.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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