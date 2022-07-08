Джокович 32-й раз вышел в финал ТБШ. Это рекорд тура

20-кратный чемпион «Больших шлемов» обыграл в полуфинале «Уимблдона» (2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

Джокович одержал 85-ю победу на «Уимблдоне», обойдя . Теперь он занимает в мужском туре второе место по этому показателю после (105).

Серб вышел в финал ТБШ 32-й раз в карьере. Он обошел Федерера, став единоличным лидером среди мужчин.

Джокович – действующий победитель турнира. Он может выиграть четвертый титул подряд.

Из семи предыдущих финалов на он проиграл один – в 2013 году Энди Маррею.

В воскресенье Джокович поборется с , которому уступает 0:2 в личных встречах. Оба матча они провели на харде в 2017-м.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе