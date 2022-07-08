«МЮ» увеличил до 50 млн евро с учетом бонусов предложение по Лисандро. Его трансфер – приоритет тен Хага

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Футбол

«Манчестер Юнайтед» увеличил предложение по защитнику «Аякса» Лисандро Мартинесу.

Как утверждает журналист De Telegraaf Майк Фервей, нидерландский клуб получил от «Манчестер Юнайтед» улучшенное предложение по 24-летнему защитнику – 50 млн евро с учетом бонусов.

«Манчестер Юнайтед» не собирается прекращать борьбу за Мартинеса после того, как «Аякс» отклонил первое предложение о трансфере.

Тренер Эрик тен Хаг считает Лисандро приоритетной целью. Игрока привлекает мысль о том, чтобы снова поработать с тен Хагом, однако от варианта с «Арсеналом» он не отказывался. Лондонский клуб тоже участвует в борьбе за футболиста, пишет журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» предлагает 41+4 млн евро за Лисандро. «Аякс» требовал 50 млн евро.

В минувшем сезоне аргентинец провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол. 

Статистику футболиста, который может сыграть в центре обороны, на левом фланге защиты и в опорной зоне, можно изучить здесь.

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