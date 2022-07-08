«МЮ» увеличил до 50 млн евро с учетом бонусов предложение по Лисандро. Его трансфер – приоритет тен Хага

увеличил предложение по защитнику .

Как утверждает журналист De Telegraaf Майк Фервей, нидерландский клуб получил от «Манчестер Юнайтед» улучшенное предложение по 24-летнему защитнику – 50 млн евро с учетом бонусов.

«Манчестер Юнайтед» не собирается прекращать борьбу за Мартинеса после того, как «Аякс» отклонил первое предложение о трансфере.

Тренер Эрик тен Хаг считает Лисандро приоритетной целью. Игрока привлекает мысль о том, чтобы снова поработать с тен Хагом, однако от варианта с он не отказывался. Лондонский клуб тоже участвует в борьбе за футболиста, пишет журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» предлагает 41+4 млн евро за Лисандро. «Аякс» требовал 50 млн евро.

В минувшем сезоне аргентинец провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол.

Статистику футболиста, который может сыграть в центре обороны, на левом фланге защиты и в опорной зоне, можно изучить здесь.