«Бавария» предложит 75+15 млн евро «Ювентусу» за де Лигта

готовит крупное предложение по защитнику «Ювентуса» Маттейсу де Лигту.

Как утверждает Goal.com, мюнхенский клуб предложит 75+15 млн евро за 22-летнего футболиста.

«Ювентус» готов продать де Лигта этим летом или в следующем году, так как не хочет потерять его бесплатно в 2024-м, когда закончится срок действия его контракта.

Изначально итальянский клуб надеялся получить за Маттейса около 120 млн евро, но сейчас готов согласиться и на 80 млн евро без учета бонусов. Это позволило бы «Юве» отбить средства, вложенные в трансфер де Лигта из «Аякса» в 2019 году.

Сообщалось, что защитник сборной Нидерландов хочет перейти только в «Баварию», несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Манчестер Сити». Мюнхенский клуб предложил ему контракт на 12 млн евро в год.

Маттейс отыграл 42 матча за «Ювентус» в минувшем сезоне и забил 3 гола. Статистику защитника можно изучить здесь.