«Питтсбург» предложил Малкину контракт на 2 года и 6 млн долларов за сезон. Россиянин считает, что клуб не проявил к нему уважение

Евгений Малкин считает, что в «Питтсбурге» его не уважают.
На данный момент основополагающим вопросом в переговорном процессе между клубом и 35-летним российским нападающим считается срок действия нового соглашения.
Сообщается, что «Пингвинс» предложили Малкину договор на два года со среднегодовой зарплатой 6 миллионов долларов.
Россиянин в целом готов дать согласие на такую зарплату, но продолжительность контракта подлежит обсуждению. Считается, что нападающий хочет получить соглашение на четыре года.
Источники журналиста The Athletic Роба Росси утверждают следующее: Малкин считает, что не получил от клуба достаточно уважения из-за краткосрочного контракта и размера кэпхита.
13 июля российский форвард может выйти на рынок свободных агентов.
Ранее 35-летний Крис Летанг подписал с «Питтсбургом» новый контракт на шесть лет.