Драфт НХЛ. «Аризона» выбрала Дуду под 36-м номером, «Детройт» – Бучельникова под 52-м, Трикозов и Перевалов – в «Каролине»

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Команды НХЛ продолжают выбор молодых хоккеистов на драфте.

8 июля проходят раунды со второго по седьмой.

Результаты первого раунда драфта можно посмотреть здесь.

Выбранные российские игроки:

36. «Аризона» – з Артем Дуда (ЦСКА);

52. «Детройт» – н Дмитрий Бучельников (СКА);

60. «Каролина» – н Глеб Трикозов («Авангард»);

71. «Каролина» – н Александр Перевалов («Локомотив»);

74. «Баффало» – н Виктор Неучев («Автомобилист»);

109. «Коламбус» – н Кирилл Долженков (ЦСКА);

110. «Нью-Джерси» – з Даниил Орлов («Сахалинские Акулы», МХЛ);

118. «Питтсбург» – в Сергей Мурашов («Локомотив»);

120. «Сент-Луис» – з Арсений Коромыслов (СКА)

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