Команды НХЛ продолжают выбор молодых хоккеистов на драфте.

8 июля проходят раунды со второго по седьмой.

Результаты первого раунда драфта можно посмотреть здесь.

Выбранные российские игроки:

36. – з Артем Дуда ( );

52. – н Дмитрий Бучельников (СКА);

60. – н Глеб Трикозов ( );

71. «Каролина» – н Александр Перевалов ( );

74. «Баффало» – н Виктор Неучев («Автомобилист»);

109. «Коламбус» – н Кирилл Долженков (ЦСКА);

110. «Нью-Джерси» – з Даниил Орлов («Сахалинские Акулы», МХЛ);

118. «Питтсбург» – в Сергей Мурашов («Локомотив»);

120. «Сент-Луис» – з Арсений Коромыслов (СКА)