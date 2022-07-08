Команды НХЛ продолжают выбор молодых хоккеистов на драфте.
8 июля проходят раунды со второго по седьмой.
Результаты первого раунда драфта можно посмотреть здесь.
Выбранные российские игроки:
36. «Аризона» – з Артем Дуда (ЦСКА);
52. «Детройт» – н Дмитрий Бучельников (СКА);
60. «Каролина» – н Глеб Трикозов («Авангард»);
71. «Каролина» – н Александр Перевалов («Локомотив»);
74. «Баффало» – н Виктор Неучев («Автомобилист»);
109. «Коламбус» – н Кирилл Долженков (ЦСКА);
110. «Нью-Джерси» – з Даниил Орлов («Сахалинские Акулы», МХЛ);
118. «Питтсбург» – в Сергей Мурашов («Локомотив»);
120. «Сент-Луис» – з Арсений Коромыслов (СКА)