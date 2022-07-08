Трефилов о Федотове в армии: «Если кинули в волчью стаю, мужик должен стать волком. Не стал – станешь закуской»

Евгений Трефилов высказался о психологической стороне призыва в армию.

«Я думаю, что разум постепенно возобладает. Федотов окажется в . Видимо, идет конфликт интересов.

Люди, которые забирали его в ЦСКА, не захотели, чтобы он уехал в Америку. Они считают, что человек одумается и поймет, что армейские сапоги это не хоккейные коньки. Он попал в жернова.

Я сам отслужил два года. Курс молодого бойца прошел смело. И курс дедовщины, кстати, проходил.

Мужик должен быть мужиком, если кинули его в волчью стаю, он должен выжить и стать волком. Не стал – станешь закуской на обед.

Я желаю ему здоровья, включить голову. Если он талантливый мальчик, то не пропадет», – сказал бывший тренер сборной России по гандболу.

1 июля вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.