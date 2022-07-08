Джек Уилшер завершил карьеру. Экс-игроку «Арсенала» и сборной Англии 30 лет

завершил карьеру профессионального футболиста.

30-летний экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии опубликовал пост в соцсетях, в котором он объявил о своем решении. «Я осуществил свою мечту. Спасибо всем», – подписал письмо англичанин.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из профессионального футбола.

Это было невероятное путешествие, наполненное огромным количеством невероятных моментов, и я чувствую себя привилегированным, что испытал все это за карьеру. От маленького мальчика, играющего с мячом в саду, до капитана любимого «Арсенала» и игры за свою страну на чемпионате мира. Я осуществил свою мечту.

По правде говоря, было трудно принять тот факт, что в последнее время моя карьера пошла на спад из-за причин, не зависящих от меня, в то время как я чувствовал, что я все должен столько показать. Честно говоря, не предполагал, что окажусь в такой ситуации.

Однако я оцениваю свою карьеру с большой гордостью за то, чего я достиг. Мне очень повезло, что у меня была такая карьера», – написал Уилшер.

Бывший полузащитник наиболее известен по игре за «Арсенал», за который воспитанник «канониров» дебютировал в 16 лет в 2008 году. Также он выступал за , и «Болтон» на правах аренды.

Последним клубом Уилшера, проведшего 34 матча за сборную Англии, был датский .

Сейчас Уилшер – это отчаяние. Из-за травм никому не нужен в Англии, объясняет проблемы Аршавина в «Арсенале» и ненависть к «Тоттенхэму»