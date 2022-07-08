Джокович – единственный мужчина в истории, у которого минимум по 8 финалов на трех разных ТБШ

20-кратный чемпион «Больших шлемов» вышел в финал , обыграв (2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

Теперь него по девять финалов на (9:0) и (3:6), восемь – на «Уимблдоне» (на данный момент 6:1) и шесть – на (2:4).

Он единственный мужчина в истории, который вышел минимум в восемь финалов на трех из четырех ТБШ. Больше ни у кого нет по восемь финалов даже на двух разных «Больших шлемах».

Напомним, 32 финала на всех ТБШ – это рекордное количество в мужском туре.

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