«Локомотив» не отпустил Баринова в «Динамо», хотя игрок хочет перейти

не отпустил полузащитника в .

По данным Ивана Карпова, официального предложения о трансфере россиянина «Динамо» не делало, но этот вопрос обсуждался в кулуарах. «Динамо» попыталось узнать, за какую сумму «Локомотив» готов расстаться с Бариновым, но клубу сообщили, что игрок не продается.

Позиция «Локомотива» может измениться, если «Динамо» сделает очень крупное предложение по опорнику – в районе 11 млн евро (в такую сумму опорника «Локо» оценивает портал Transfermarkt). В контракте Баринова с «Локо» прописаны отступные в размере 13 млн евро.

Однако, как пишет Карпов, вряд ли «Динамо» столько предложит. К тому же, нет уверенности, что «Локомотив» убедит и эта сумма.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев добавляет, что Баринов хочет перейти в «Динамо». При этом он пишет, что «Локо» был готов отпустить Дмитрия за 6 млн евро, но даже эту сумму в «Динамо» сочли слишком крупной.

Отметим, что контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2023 года. Следующим летом он может покинуть клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей за «Локо» во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.