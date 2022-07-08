Матч легенд. «Зенит» против «Спартака». Видеотрансляция

Легенды играют с легендами в преддверии OLIMPBET Суперкубка России.

Матч ветеранов показывает телеканал «Матч ТВ». На нашем сайте доступна видеотрансляция.

Санкт-Петербург

Легенды «Зенита» – Легенды «Спартака» – 0:0 (первый тайм)

«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.

«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.

Команды проведут два тайма по 40 минут, в случае ничьей начнется серия пенальти.

В составе клуба из Москвы выступят Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.

Петербуржцев будут представлять Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.