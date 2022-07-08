Надаль снялся с «Уимблдона», новичок «Зенита», 3 россиянина в 1-м раунде драфта НХЛ, Федотова распределят на корабль или подлодку и другие новости утра

1. Драфт НХЛ-2022. Несмотря на разные опасения, в первом раунде были выбраны 3 россиянина – защитник Павел Минтюков («Анахайм», 10-й номер), форварды Иван Мирошниченко («Вашингтон», 20-й) и Данила Юров («Миннесота», 24-й).

Первым номером впервые в истории стал игрок из Словакии – «Монреаль» взял MVP Олимпиады в Пекине Юрая Слафковски. Словаки вообще выстрелили историческим дуплетом – под 2-м номером в «Нью-Джерси» ушел защитник Шимон Немец. Впервые с 2018 года в топ-3 не оказалось канадцев, фаворит драфта Шейн Райт был выбран «Сиэтлом» только под 4-м номером.

2. Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с «Уимблдона» перед полуфиналом из-за травмы мышц живота. Слова испанца: «Я не могу выиграть два матча. Из уважения к себе я не хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме». Ник Кириос впервые вышел в финал «Большого шлема».

Елена Рыбакина и Онс Жабер вышли в финал «Уимблдона». Теннисистка из Казахстана впервые вышла в финал «Большого шлема».

3. Более 2,5 тысяч Fan ID выдано с 4 июля, подано более 32 тысяч заявок, сообщило Минцифры. Нескольким сотрудникам клубов РПЛ отказали в получении паспорта болельщика.

4. Трансферы. Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи». Вендел не приостановит контракт с «Зенитом» из-за хороших отношений с клубом, «Фламенго» хочет арендовать его. Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо». «Краснодар» подписал экс-хавбека ЦСКА Ахметова. А вот покинувший «быков» форвард Бутхейм стал игроком «Салернитаны». «МЮ» готов выслушать предложения по Роналду, а сам предложил 60 млн евро за Антони, «Аякс» требует 80 млн. «Челси» хочет купить у «Барселоны» де Йонга.

5. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России по обвинению в контрабанде наркотиков, признала вину в суде.

6. Иван Федотов будет служить в обычной роте в Северодвинске, а не в спортивной. Вратарь сборной России в армии живет в отдельной комнате с телефоном, на него «смотрят как на звезду». Экс-хоккеист ЦСКА примет присягу 6 августа, после учебки его распределят на корабль или подлодку. А вот Кирилл Капризов решит вопрос с военкоматом до конца недели, нападающий «Миннесоты» предоставит обновленную справку об учебе в РАНХиГС.

7. ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1) в рамках Кубка PARI Премьер. Это первая победа тренера Владимира Федотова в московском клубе, но на турнире армейцы стали последними.

8. Константин Игропуло назначен помощником главного тренера гандбольной «Барселоны».

9. Летанг продлил контракт с «Питтсбургом» на 6 лет, кэпхит – 6,1 млн долларов. «Колорадо» выменял Георгиева у «Рейнджерс» на пики в 3-м и 5-м раундах драфта-2022 и 3-м раунде драфта-2023. «Оттава» выменяла Дебринкета у «Чикаго» на 7-й и 39-й пики в драфте-2022 и пик в 3-м раунде драфта-2024.

10. Би-2 выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». А «Ленинград» не выступит – губернатор Петербурга Беглов категорически против, «Танцы Минус» пригласят вместо группы Шнурова.

11. Спортсмены из Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Сербии, Таджикистана, ДНР и ЛНР выступят на «Играх дружбы» по водным видам спорта в Казани.

12. «Челси» показал домашнюю форму с голубым воротником, она посвящена легендарному тренеру клуба Дрейку. «Бавария» показала новую гостевую форму, она белая с золотыми элементами.

13. Футболистки сборной Англии из-за менструации просят Nike отказаться от формы с белыми трусами.

14. Вместо Гран-при России на «Сочи Автодроме» пройдет фестиваль «Ф#1» с участием «Сплина», «Зверей», Сукачева и Агутина: «Там, где ревут моторы, зазвучит музыка».

15. Погачар победил на 6-м этапе «Тур де Франс» и возглавил общий зачет, Власов – 16-й.

16. Продажа алкоголя на стадионах ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена.

Цитаты дня:

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И.о. главы РПЛ Алаев о крымских клубах в РФС: «Не вижу возможностей для включения. РФС – член ФИФА и УЕФА»

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