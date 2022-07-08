Кунде хочет в «Барсу», но не станет ждать ее предложение, если «Челси» договорится с «Севильей» раньше

хочет в «Барселону», но не намерен ждать, пока клуб будет готов сделать предложение.

Как пишет As, еще несколько дней назад француз сомневался, что стоит переходить из «Севильи» в «Барселону». Его смущала неопределенная экономическая и спортивная ситуация в каталонском клубе.

Однако сейчас Кунде склоняется к варианту с переходом в «Барсу».

Отмечается, что ждать Жюль не готов. Если и «Челси» договорятся о трансфере раньше, чем андалусийский клуб получит предложение от «Барсы», то Кунде перейдет в лондонский клуб.

Учитывая, что Маттейс де Лигт склоняется к переходу в «Баварию», «Ювентус» хочет подписать Калиду Кулибали, а «ПСЖ» ведет переговоры по Милану Шкриньяру, придется активизироваться в переговорах с «Севильей» о переходе Кунде. Это не идет на пользу «Барселоне».