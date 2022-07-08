Рапино пришла получать медаль от Байдена с инициалами арестованной в России баскетболистки Грайнер на лацкане

Меган Рапино пришла на вручение медали от Джо Байдена в жакете с инициалами Бриттни Грайнер.

На церемонию вручения Президентской медали свободы, которая состоялась в Белом доме, футболистка сборной США пришла в белом жакете, на лацкане которого были вышиты инициалы B.G. – первые буквы имени Бриттни Грайнер.

В инстаграме Рапино опубликовала фото лацкана с инициалами и написала: «Самая важная часть дня. Б.Г., мы любим тебя».

Фото: инстаграм

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Бриттни вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

В четверг, 7 июля, в Химкинском суде прошло второе заседание по делу о контрабанде наркотиков. Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер полностью признала вину.

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