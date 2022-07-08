«Аякс» купил Бергвейна у «Тоттенхэма» за 31,25 млн евро. Контракт – на 5 лет

«Аякс» подтвердил переход вингера из .

Нидерландский клуб сообщил, что заплатил за 24-летнего футболиста 31,25 млн евро. Срок его контракта с рассчитан до 30 июня 2027 года.

Фото: сайт «Аякса»

Стевен находился в системе «Аякса» с 2009 по 2011 год, а затем перешел в ПСВ, за который выступал до 2020 года.

Бергвейн стал игроком «Тоттенхэма» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за лондонский клуб во всех турнирах.

Полную статистику 24-летнего левого вингера можно изучить здесь.