Йович перешел из «Реала» в «Фиорентину»

стал игроком «Фиорентины».

Флорентийцы объявили о трансфере нападающего «Реала» на постоянной основе.

24-летний серб подписал контракт до 2024 года.

В 2019 году «Реал» заплатил за Йовича «Айнтрахту» 60+5 млн евро. 24-летний форвард забил 1 гол в 19 матчах за в прошедшем сезоне. За все время выступлений в «Реале» у него 3 мяча в 51 матче.

Ранее сообщалось, что Йович бесплатно уйдет в «Фиорентину», «Реал» получит 50% от перепродажи. При этом мадридцы сэкономят около 30 млн евро на зарплате серба за 3 года.

Фото: twitter.com/acffiorentina