Байден о Рапино: «Она поборница американской правды. Равная оплата для женщин – важнейшая победа нашего футбола»

Джо Байден назвал поборницей американской правды.

Вчера, 7 июля, президент США вручил 36-летней футболистке сборной Президентскую медаль свободы. Это одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению президента.

«Помимо статуса чемпионки мира и медалистки Олимпиады, Меган является поборницей важнейшей американской правды о том, что каждый имеет право на достойное и уважительное обращение.

Она поспособствовала изменениям и помогла добиться, вероятно, важнейшей победы для любого члена нашей сборной или любой другой футбольной команды: равной оплаты труда для женщин», – сказал Байден.