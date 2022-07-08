Байден о Рапино: «Она поборница американской правды. Равная оплата для женщин – важнейшая победа нашего футбола»

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Джо Байден назвал Меган Рапино поборницей американской правды.

Вчера, 7 июля, президент США вручил 36-летней футболистке сборной Президентскую медаль свободы. Это одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению президента.

«Помимо статуса чемпионки мира и медалистки Олимпиады, Меган является поборницей важнейшей американской правды о том, что каждый имеет право на достойное и уважительное обращение.

Она поспособствовала изменениям и помогла добиться, вероятно, важнейшей победы для любого члена нашей сборной или любой другой футбольной команды: равной оплаты труда для женщин», – сказал Байден.

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