РФС и «Матч ТВ» против Кубка РПЛ, Надаль в 5 сетах победил Фрица, Федотов определен в спортроту, Роналду пропустил уже 3 тренировки «МЮ», Аллер в «Боруссии», Кокорин может перейти в «Торпедо» и другие новости

1. 13 клубов РПЛ поддержали проведение Кубка лиги. «Химки», «Факел» и «Оренбург» – против. При этом пишут, что РФС через губернаторов просит клубы РПЛ отказаться от поддержки Кубка лиги. А «Матч ТВ» пригрозил РПЛ расторжением контракта из-за этого турнира, выпустив открытое письмо.

2. Уимблдон. Рафаэль Надаль на решающем тай-брейке победил Тэйлора Фрица в четвертьфинале. Испанец по ходу матча испытывал проблемы с мышцами живота. Ник Кириос обыграл Кристиана Гарина.

3. РФС в ответ на инициативу по созданию Кубка РПЛ хочет реформировать Кубок России: разбить его на «путь РПЛ» и «путь Первой и Второй лиги» и ввести систему с выбыванием после двух поражений. Также в РПЛ могут вернуть «золотой матч» при равенстве очков.

4. Вратарь Иван Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы, утверждает Mash. Он определен в спортроту Северного флота. Также пишут, что Федотов, Капризов и Карнаухов не являются фигурантами дел о покупке военных билетов.

5. Криштиану Роналду пропустил тренировку «МЮ» третий день подряд. В клубе не знают, поедет ли он в предсезонное турне с командой. Также пишут, что «Бавария» не рассматривает трансфер португальца. А аэропорт Ливерпуля пошутил о будущем Криштиану: «Не терпится покинуть Манчестер? У нас можно вылететь в Мюнхен, Лиссабон, Париж или Рим».

6. Трансферные новости. «Боруссия» купила форварда Себастьяна Аллера у «Аякса» за рекордные для дортмундцев 31+4 млн евро. «Атлетико» подписал экс-игрока «Зенита» Акселя Витцеля как свободного агента. «Пари НН» подписал 20-летнего хавбека Эдгара Севикяна из «Леванте». Голкипер Стив Манданда покинул «Марсель», проведя 613 матчей c 2007-го.

«Челси» близок к покупке Стерлинга у «Ман Сити» за 45+10 млн фунтов. «Ман Юнайтед» ведет переговоры с Дибалой. ЦСКА и Газинский близки к подписанию контракта по схеме «1+1». Еще больше трансферных новостей читайте по соответствующему тегу.

7. Судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии в следующем сезоне, пишет «Спорт-Экспресс».

8. Александр Кокорин ведет переговоры с «Торпедо». Москвичи готовы платить форварду намного меньше 1 млн евро в год.

9. «Ландскрона» выпустила ролик о визите Заремы Салиховой к психотерапевту перед игрой «Зенит» – «Спартак».

10. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов улетел из России в США, пишет «Матч ТВ». Впрочем, источник в клубе это не подтверждает.

11. Президент США Джо Байден написал Бриттни Грайнер ответное письмо и позвонил ее жене. Баскетболистке УГМК и сборной США вменяют контрабанду наркотиков и их незаконную перевозку.

12. «Тур де Франс». 5-й этап. Победу одержал австралийский гонщик Саймон Кларк. Россиянин Александр Власов – 18-й.

13. Крупный трейд в НФЛ: «Кливленд» обменял Бейкера Мэйфилда в «Каролину» на выбор в четвертом или пятом раунде драфта-2024.

14. В Госдуме рекомендовали российским спортивным федерациям использовать отечественный инвентарь.

15. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.

Цитаты дня.

Рио Фердинанд: «Роналду привык побеждать и вдруг не попал в ЛЧ. Он даже не знает, как звучит гимн ЛЕ! Разумеется, он недоволен «МЮ»

Дэнни Миллз: «Месси – величайший, но взяли бы его сейчас в топ-клуб АПЛ? Вряд ли»

Дмитрий Тарасов: «Спорт = политика. Могут наказывать за майку с Володей или триколором, но закрывать глаза на провокации с других сторон»

Депутат Терюшков о Федотове: «Невозможно в столь непростое время уезжать из России в США – страну, принимающую активное участие в боевых действиях на стороне нацистов»

Капитан женской сборной Дании Хардер: «Разница зарплат в мужском и женском футболе слишком велика. Футболисты зарабатывают безумно много, им эти деньги почти не нужны»

Ткаченко о Семаке: «Люди не понимают, что «Брюгге» не слабее «Зенита»? Странно ждать постоянных побед над крепкими клубами Европы»

Магомед Оздоев: «Россия – нефутбольная страна. Во многих регионах нет возможности заниматься – на Дальнем Востоке 8 месяцев зима»