Капризову дважды отказали во въезде в США. Это может быть связано с отсутствием рабочей визы (Майкл Руссо)

дважды отказали во въезде в США.

Об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо. Игрок «Миннесоты» пытался въехать в США из Дубая и через Карибские острова, но получил отказ.

Это может быть связано с тем, что в настоящее время у 25-летнего хоккеиста нет рабочей визы – несмотря на то, что в сентябре прошлого года он подписал 5-летний контракт с «Уайлд».

Сообщалось, что нескольким европейцам – не только россиянам – в прошлом сезоне разрешили играть в без виз. Лига договорилась с властями США о предоставлении исключений из-за проблем в работе консульств в период пандемии COVID-19.

После отказа во въезде в США форвард вернулся в Россию.

Ранее появилась информация о том, что Капризов мог купить военный билет. Отец Кирилла опроверг эти сообщения. Позже стало известно, что хоккеист решит вопрос с военкоматом до конца недели.