Кержаков забил с паса Аршавина в матче легенд «Спартака» и «Зенита». Отпраздновали кувырками – как в 2001-м

Теги Спартак Зенит Анатолий Тимощук Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Кержаков товарищеские матчи (клубы) Футбол

Александр Кержаков забил с передачи Андрея Аршавина в матче легенд «Зенита» и «Спартака».

На 50-й минуте Аршавин, получив пас от Анатолия Тимощука, вошел в штрафную и и прострелил на пустые ворота. Кержаков замкнул передачу и сделал счет 2:0.

Аршавин и Кержаков отпраздновали гол кувырками друг через друга – так же, как они делали в период игры за «Зенит» в июне 2001.

На Sports.ru доступна видеотрансляция матча.

Помните легендарные кувырки Кержакова и Аршавина? Оказывается, игроки их отрепетировали

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