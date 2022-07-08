Кержаков забил с паса Аршавина в матче легенд «Спартака» и «Зенита». Отпраздновали кувырками – как в 2001-м

забил с передачи в матче легенд «Зенита» и .

На 50-й минуте Аршавин, получив пас от , вошел в штрафную и и прострелил на пустые ворота. Кержаков замкнул передачу и сделал счет 2:0.

Аршавин и Кержаков отпраздновали гол кувырками друг через друга – так же, как они делали в период игры за в июне 2001.

На Sports.ru доступна видеотрансляция матча.

Помните легендарные кувырки Кержакова и Аршавина? Оказывается, игроки их отрепетировали