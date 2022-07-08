18 российских легкоатлетов получили нейтральный статус, но не смогут выступить на ЧМ и в «Бриллиантовой лиге»

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила 18 заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса.

«Антидопинговая комиссия World Athletics согласилась с тем, что заявки 18 российских спортсменов соответствуют исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов, в то время как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) все еще временно отстранена.

Однако спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по легкой атлетике-2022.

Одобрив эти 18 заявок, комиссия отметила, что в соответствии с решением World Athletics от 1 марта 2022-го, спортсмены и официальные лица из России отстранены от всех соревнований под эгидой организации.

Кроме того, организаторы «Бриллиантовой лиги» приняли решение не допускать российских спортсменов к участию в серии.

Нейтральные атлеты имеют право участвовать в других международных соревнованиях, открытых для спортсменов из России», – говорится в пресс-релизе.

В общей сложности 73 российских спортсмена получили нейтральный статус в 2022 году, одна заявка была отклонена.

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