18 российских легкоатлетов получили нейтральный статус, но не смогут выступить на ЧМ и в «Бриллиантовой лиге»

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) одобрила 18 заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса.

«Антидопинговая комиссия World Athletics согласилась с тем, что заявки 18 российских спортсменов соответствуют исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов, в то время как Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) все еще временно отстранена.

Однако спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по легкой атлетике-2022.

Одобрив эти 18 заявок, комиссия отметила, что в соответствии с решением World Athletics от 1 марта 2022-го, спортсмены и официальные лица из России отстранены от всех соревнований под эгидой организации.

Кроме того, организаторы приняли решение не допускать российских спортсменов к участию в серии.

Нейтральные атлеты имеют право участвовать в других международных соревнованиях, открытых для спортсменов из России», – говорится в пресс-релизе.

В общей сложности 73 российских спортсмена получили нейтральный статус в 2022 году, одна заявка была отклонена.