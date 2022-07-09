Дэмиан Лиллард продлил контракт с «Портлендом» – 122 млн за два года

Звездный разыгрывающий (31 год, 188 см) подписал продление контракта с клубом на два года и 122 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс.

В соглашении есть опция игрока на сезон-2026/27.

За следующие пять лет защитник заработает почти 270 миллионов долларов.

Таким образом, Лиллард станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории НБА. Его суммарная зарплата за карьеру составит около 451 миллиона.

В минувшем сезоне Лиллард из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в 29 матчах, набирая 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

💰 От Йокича до Зайона: кто разбогател в НБА? За неделю со звездами заключили контракты на $2 млрд!