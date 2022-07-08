Юрист Прокопец о бане российских команд: «Украина и Беларусь допущены к матчам, почему не допустить Россию? Одной из двух конфликтующих стран позволено играть, другой нет»

Спортивный юрист высказался об исключении российских команд из европейских соревнований.

Во вторник состоялось заседание CAS, на котором рассматривался иск РФС по поводу исключения российских сборных из международных соревнований. 11 июля пройдет заседание, касающееся российских клубов, отстраненных от еврокубков.

– В идеальном мире Россия еще может выступить в финальном этапе , который начнется в ноябре. Для этого достаточно положительного решения без мотивировочной части.

Не исключаю, что 11 июля суд выслушает доводы сторон по иску российских клубов к УЕФА и вынесет решение уже на следующей неделе. Аналогий между клубами и сборными очень много, юридически случаи похожи.

– Какими положениями законов подкреплено беспокойство ФИФА и УЕФА?

– Прямого правового основания нет, на этом базируется наша линия в суде. Другая сторона возражает: во всех документах и регламентах есть пункт, касающийся форс-мажора, когда решение принимают органы управления ФИФА и УЕФА.

Мы спрашиваем в ответ: что такое форс-мажор и была ли ситуация форс-мажорной? Согласно швейцарскому праву это понятие описывается определенными характеристиками.

Нельзя сказать: «Форс-мажор, все свободны!» Необходимо обосновать непредсказуемость, а также полную неспособность организатора или участника выполнить свои обязательства. Образно говоря, у ФИФА и УЕФА не должно быть ни малейшего шанса допустить Россию к соревнованиям.

– А он есть?

– Беларусь же допущена к матчам на нейтральных полях. Украина тоже. Почему нельзя допустить Россию? Две конфликтующих страны: если одной позволено играть в футбол, другой нет, значит, возможность допустить обеих все же существовала, но не была принята во внимание.

Вокруг этого и строится дискуссия в суде. Они говорят, условно: «Мы должны защищать свои соревнования. Если с вами откажется играть одна сборная, это 0:3. Если 10 сборных – не состоится чемпионат мира. А это курица, несущая золотые яйца, наш основной продукт. Проще отстранить вас, чем остальных, списав это на форс-мажор».

– Если РФС выиграет в CAS, речь пойдет только о нейтральном статусе?

– Напомню хронологию. 25 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение о нейтральном статусе российских команд, 28 февраля – об их неучастии в турнирах. Если удастся выиграть суд, откат будет до нейтрального статуса, на мой взгляд. Не дальше, – сказал .