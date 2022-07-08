Роналду вряд ли уйдет из «МЮ» летом. Клуб не хочет продавать Криштиану, спрос на него мал (The Independent)

вряд ли уйдет из этим летом.

По информации The Independent, манкунианцы не намерены продавать 37-летнего игрока в это трансферное окно и не планируют покупать нового форварда.

Агент португальца изучает возможность перехода клиента, но потенциальных покупателей не так много.

Одним из них был «Челси», владельцы которого готовы были рассмотреть трансфер Роналду, но Криштиану не входит в список целей тренера «синих» Томаса Тухеля.

Отмечается, что первый раунд переговоров Мендеша с потенциальными покупателями вызвал настолько слабую реакцию, что Роналду и его агент были готовы пойти на значительное снижение зарплаты игрока.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба