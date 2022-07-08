«Очнулась с сотрясением мозга и синяками». Канадская пловчиха Харви сообщила, что ей что-то подсыпали в напиток на чемпионате мира-2022

Канадская пловчиха Мэри-Софи Харви сообщила, что ей что-то подсыпали в напиток на чемпионате мира-2022 в Будапеште.

Харви взяла бронзу в эстафете 4x200 м вольным стилем. В последний день турнира она отмечала успех вместе с командой.

«В последнюю ночь чемпионата мира меня отравили. Я проснулась утром полностью потерянной, рядом сидели наш менеджер и доктор. Я помню, что отмечала вместе со всеми и уже держала в уме следующую цель – Игры Содружества. Но дальше не помню ничего. Я провалилась куда-то примерно на четыре-шесть часов. Я могу сказать только одно: мне никогда не было так стыдно.

На следующий день я уже была дома и обедала с родными. Мама сказала мне: ты сегодня какая-то другая. Я тоже это чувствовала. Мне казалось, что я нахожусь не в своем теле (и это чувство сохранилось до сих пор). Дома я обнаружила у себя множество синяков на всем теле. Друзья потом сказали мне, что им пришлось меня тащить до комнаты, когда я была без сознания – видимо, это и объясняет синяки.

Я позвонила другу, у которого мама работает врачом. В итоге я оказалась в больнице, в окружении докторов и психологов. Они обследовали меня и сказали: такое случае гораздо чаще, чем все думают, и мне очень повезло, что я отделалась только растяжением связок ребра и небольшим сотрясением мозга.

Это помогло мне избавиться от некоторых страхов, но, к сожалению, не от всех. Число подобных случае в мире опасно растет, но мы мало об этом говорим. Жертвам очень трудно добиться справедливости, особенно если все случилось за границей. Все, кто читают это – будьте осторожны. Мне до сих пор страшно думать о том, что происходило в эти часы, когда я была без сознания», – написала Харви.

В Международной федерации водных видов спорта ( ) уже сообщили, что начали расследование по ситуации с Харви, сообщает Reuters.