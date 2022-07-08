Роша хочет расторгнуть контракт со «Спартаком». Это может произойти в ближайшие дни (Фабио Алейшо)

Полузащитник Педро Роша хочет прекратить сотрудничество со .

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, бразилец намерен расторгнуть контракт с московским клубом. Это может произойти в ближайшие дни.

Соглашение Роши со «Спартаком» действует до 30 июня 2023 года.

В августе 2021 года красно-белые отдали Педро в платную аренду . В соглашении был предусмотрен обязательный выкуп игрока латиноамериканским клубом в том случае, если Роша проведет на поле определенный процент игрового времени.

Футболист перешел в «Спартак» из «Гремио» за 12 млн евро в 2017 году. В РПЛ бразилец провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Статистику 27-летнего игрока можно изучить здесь.