Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

Зепп Блаттер и оправданы по делу о коррупции.

Ранее генеральная прокуратура Швейцарии обвинила бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-президента УЕФА Платини в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков (2,08 млн долларов), которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.

Оба функционера отрицали свою вину. Платини и Блаттер заявляли, что у них была устная договоренность о выплате, которая касалась консультационной работы Мишеля в период с 1998 по 2002 год.

Им грозило до пяти лет тюремного заключения. Затем стало известно, что прокуратура запросила для них 18 месяцев условного срока.

Сегодня швейцарский суд вынес оправдательный вердикт в отношении Блаттера, возглавлявшего ФИФА на протяжении 17 лет, и Платини, руководившего УЕФА.

Блаттер про дело о коррупции: «Хочу, чтобы меня оправдали. Инфантино пытается меня уничтожить»