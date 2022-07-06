Россию не вернули в хоккей, трудный матч Джоковича, Роналду все еще не в «МЮ», «ПСЖ» уволил Почеттино и назначил Гальтье, новая песня для «Спартака», Н’Жи расторг контракт с «Динамо» и другие новости

1. Международная федерация хоккея отклонила апелляцию ФХР на отстранение России от международных турниров, решив, что это не санкции, а политика безопасности без дискриминации.

2. Уимблдон. Новак Джокович ушел с 0:2 по сетам против Янника Синнера, Кэмерон Норри в 5 сетах обыграл Давида Гоффена и впервые вышел в полуфинал «Большого шлема».

3. Криштиану Роналду пропустит вторую подряд тренировку «МЮ». Неизвестно, когда он вернется в клуб, тег Хаг тоже не в курсе. Пишут, что португалец заинтересован в переходе в «Челси» и готов серьезно снизить зарплату ради клуба, способного взять ЛЧ. Кроме того, футболист интересен «Барсе», президент каталонцев Жоан Лапорта обсудил его трансфер с агентом Жорже Мендешем.

4. «ПСЖ» уволил Маурисио Почеттино и назначил главным тренером Кристофа Гальтье.

5. «Динамо» и нападающий Клинтон Н’Жи расторгли контракт по обоюдному согласию.

6. США, Великобритания, Норвегия и еще 32 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта.

7. Дивок Ориги перешел в «Милан», контракт с экс-форвардом «Ливерпуля» подписан до 2026 года.

8. Игрок АПЛ, которого арестовали в понедельник в Лондоне по подозрению в изнасиловании, выпущен под залог до августа. Сообщается, что его допросили в связи с еще двумя изнасилованиями в 2021 году.

9. «МЮ» купил Тирелла Маласиа у «Фейеноорда» за 15+2 млн евро. Защитник подписал контракт по схеме «4+1».

10. Родригао подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». Питерский клуб заплатит «Сочи» за игрока около 4 млн евро, его зарплата – 1 млн евро без учета бонусов.

11. Апелляция «Бордо» на решение о переводе в 3-ю лигу Франции отклонена. 6-кратный чемпион Франции может подать заявление о банкротстве и ликвидации.

12. Трансферные новости. Вендел готов уйти из «Зенита», приостановив контракт. «Фламенго» работает над переходом. Питерцы в этом случае могут вернуть Нобоа

Йович бесплатно уйдет в «Фиорентину», «Реал» получит 50% от перепродажи. Де Лигт устно согласился перейти в «Баварию». Также мюнхенцы связывались с «Наполи» насчет Осимхена, неаполитанцы могут продать его за 110 млн евро. Другие трансферные новости смотрите по соответствующему тегу.

13. Александр Кокорин вернулся во Флоренцию для подготовки к новому сезону с «Фиорентиной».

14. Защитник баскетбольного «Зенита» Дмитрий Кулагин дисквалифицирован на 3 месяца за употребление каннабиноидов.

15. Международная федерация лыжных видов спорта продлила отстранение россиян до конца летнего сезона.

16. «Барселона» сыграет с «Пумас» за Кубок Гампера 7 августа. Ранее от матча отказалась «Рома», также планировалось, что соперником каталонцев может стать «Милан».

17. Квинси Промес, Егор Шип и ST выпустили песню о «Спартаке» – «Наше имя знают все».

Цитаты дня.

Лотар Маттеус: «Роналду в «Баварии» – это было бы секси! Один из лучших форвардов всех времен, окупаемость за счет продажи футболок будет гарантирована»

Сергей Карякин: «Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо. Его путь отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся»

Сафронов об отъезде молодых игроков за океан: «Это абсолютно неправильно. У нас чувство Родины потеряно, его надо вернуть. Кроме айфонов, у молодых ничего нет»

Магомед Оздоев: «В «Реал» и за 200 000 евро поехал бы. Россияне хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону»

Эммануэль Адебайор: «Люблю Путина как человека. Когда он что-то говорит, обязательно это выполняет»