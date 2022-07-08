Джеймс Харден подпишет новый двухлетний контракт с «Филадельфией» с сокращением зарплаты на 15 млн долларов

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Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден согласился урезать зарплату на 15 миллионов долларов и планирует подписать новый двухлетний контракт с клубом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В соглашении будет опция игрока на второй год.

Ранее Харден отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47,3 миллиона долларов. Это решение позволило «Сиксерс» договориться о подписании Пи Джей Такера, Дэньюэла Хауза и Тревелина Куина.

В минувшем сезоне Харден провел за «Филадельфию» 21 матч, набирая в среднем 21,0 очка, 10,5 передачи, 7 подборов и 1,3 перехвата.

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