Собчак о словах Тарасовой про пиво: «Мы же русские, как стадион увидим – сразу пить и морду бить. Немного шовинизма от легенды спорта»

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Ксения Собчак прокомментировала слова Татьяны Тарасовой о пиве на стадионах.

Вчера заслуженный тренер СССР по фигурному катанию выступила против продажи пива на стадионах, заявив: «Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки».

«Ну понимаете, мы же русские, как стадион увидим – сразу пить и морду бить. Не то что во дворах спальников в регионах, там мы парное молоко из крынки по кругу пускаем и кадриль танцуем.

Коротко о развитии спортивной индустрии как шоу, самоокупаемости матчей и немного шовинизма от легенды отечественного спорта в одном абзаце», – написала Собчак.

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра

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