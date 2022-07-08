«Интер» откажется от Дибалы, скорее всего. Пауло может снизить требования по зарплате – в Италии ему дают 4-4,5 млн евро в год

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не может найти новый клуб.

Как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио в колонке для Corriere della Sera, форвард обеспокоен тем, что по-прежнему не договорился с новым клубом после ухода из «Ювентуса» на правах свободного агента.

В связи с этим Дибала может снизить требования по зарплате. Сейчас он просит около 6 млн евро в год. Итальянские клубы готовы платить ему не более 4-4,5 млн евро в год – это в два раза меньше той зарплаты, о которой Пауло договорился с «Ювентусом» в ноябре прошлого года. После той договоренности итальянский клуб передумал и понизил предложение, что побудило Дибалу отказаться от подписания нового контракта.

Отмечается, что никогда не рассматривала всерьез возможность подписания контракта с Дибалой. «Наполи» провел глубокий анализ показателей Пауло и решил отказаться от попыток заполучить форварда. высоко оценивает аргентинца, но предпочел сосредоточиться на переходах Шарля де Кетеларе из «Брюгге» и Хакима Зиеша из «Челси».

– единственный итальянский клуб, который вел официальные переговоры с Дибалой. Однако стороны не достигли полного взаимопонимания, а затем в клуб вернулся Ромелу Лукаку, и это может привести к отказу «Интера» от подписания контракта с Пауло.

Максимальное предложение, которое делал «Интер», – 5 млн евро в год с бонусом за число проведенных матчей. Сторона игрока получила его еще до перехода в клуб Генриха Мхитаряна и Лукаку. Тогда окружение Дибалы отклонило это предложение, так как полагало, что у него появятся варианты с более высокой зарплатой.

Когда вариант с возвращением Лукаку стал реалистичным, «Интер» постепенно отдалился от Дибалы и прекратил переговоры. Симоне Индзаги доволен атакой «Интера» в ее нынешнем виде.

Представители Дибалы давно поняли, к чему все идет, поэтому сторона игрока запланировала несколько встреч с английскими клубами. В их число, в частности, входит .