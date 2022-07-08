Рибери о «Золотом мяче» Роналду в 2013-м: «Несправедливо, победить должен был я. Политическое решение»

считает результаты голосования за в 2013 году несправедливыми.

«Это было несправедливо. Тот сезон стал невероятным для меня, и я должен был победить.

А они продлили срок голосования, и произошло что-то странное. Я почувствовал, что это было политическое решение», – сказал Рибери, сейчас выступающий за «Салернитану», в интервью La Gazzetta dello Sport.

В 2013 году ФИФА впервые в истории решила продлить сроки голосования за «Золотой мяч» – с 15 до 29 ноября, разрешив при этом проголосовавшим ранее поменять свое решение при желании.

В итоге «Золотой мяч» получил нападающий Криштиану Роналду, выступавший тогда за «Реал» и набравший 27,99% голосов. Португалец опередил форварда «Барселоны» Лионеля Месси (24,72%, 2-е место) и Рибери (23,36%, 3-е место).

Рибери в сезоне-2012/13 выиграл требл с «Баварией» – чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. У Роналду в том сезоне не было крупных трофеев.