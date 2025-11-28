Гендиректор «Балтики» перед «Спартаком»: «У нас все настроены на максимальный результат. Матч будет очень боевым»
Гендиректор «Балтики»: настроены на максимальный результат в матче со «Спартаком».
Гендиректор «Балтики» высказался в преддверии матча со «Спартаком».
Игра 17-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Калининграде.
«Думаю, «Спартак» сейчас крайне мотивирован после смены тренера, поэтому приедет к нам очень заряженным. Матч будет очень боевым с обеих сторон.
Но в нашей команде все настроены на максимальный результат, чтобы и дальше радовать наших болельщиков», – сказал Равиль Измайлов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
