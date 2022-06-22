Иностранцам разрешили приостанавливать контракты с клубами из России, календарь РПЛ, «Везина» Шестеркина, победа «Зенита», Загитова в боксе и другие новости утра

1. ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России до 30 июня 2023 года. РФС не согласен с этим решением.

2. Российская Премьер-лига наконец-то опубликовала календарь на сезон-2022/23. В 1-м туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», «Зенит» – на выезде с «Химками», «Динамо» примет «Ростов». А тут собрали для вас топ-матчи.

3. В НХЛ назвали обладателей главных индивидуальных наград. Игорь Шестеркин стал обладателем приза лучшему вратарю («Везина Трофи»), выиграв голосование среди генеральных менеджеров клубов в одни ворота (29 первых мест из 32!).

В борьбе за «Харт Трофи» россиянин занял 3-е место, а выиграл его лучший снайпер сезона Остон Мэттьюс. Он же забрал и приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов («Тед Линдсей Эворд»). Награда лучшему защитнику («Норрис Трофи») досталась Кэйлу Макару из «Колорадо», а защитник «Детройта» Мориц Зайдер стал обладателем приза лучшему новичку – «Колдер Трофи».

4. «Зенит» победил «Пари НН» в первом матче Кубка PARI Премьер. Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти футболисты «Зенита» были точнее – 5:3. Зелимхан Бакаев дебютировал за клуб из Санкт-Петербурга и забил пенальти в послематчевой серии. Экс-игрок «Спартака» уже чувствует себя как дома.

5. Трансферы. «Зенит» и Крицюк расторгли контракт, вратарь вернется в «Жил Висенте». «Краснодар» расторг контракт с форвардом Ильиным. «Спартаку» интересен центральный защитник «Урала» Кузьмичев. «Динамо» предложило 6 млн евро за Черникова, но «Краснодар» отказал. Дзюба подпишет с «Фенербахче» контракт на 2,5 млн евро в год плюс бонусы, или не подпишет. Сообщили, что Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом», но клуб и агент это опровергли.

«Арсенал» подписал лучшего ассистента «Порту» Виейру. «Айнтрахт» купил Гетце у ПСВ за 4 млн евро. Эриксен и Тимбер отказали «МЮ». «Бавария» настаивает, что Левандовски должен отработать контракт, игрок хочет в «Барсу». «Ман Сити» запросит 85-95 млн евро за Бернарду, «Барселона» считает сделку невозможной, хотя игрок хочет перейти. Лукаку возвращается в «Интер», «Челси» отдаст его в аренду за 8 млн евро без опции выкупа.

6. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в боксерском шоу-поединке. Дмитрий Губерниев заявил, что она выйдет против Ольги Бузовой, но это опровергли. Алина примет участие в открытой тренировке по боксу в рамках Дня московского спорта. Евгения Медведева защитила диплом о высшем образовании на тему «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании». Анна Щербакова будет представлять в России новый автомобильный бренд.

7. В 4-м туре шахматного турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий обыграл Алирезу Фиружу из Франции.

8. Милак выиграл с мировым рекордом, Бобби Финк и Ник Финк одержали победы и другие результаты дня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

9. В биатлоне изменили систему подсчета очков в Кубке мира: чемпионаты мира не будут включаться в общий зачет с сезона-2022/23.

10. Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин подал в суд на «Хаас». Россиянин настаивает: «Команда не выплатила задолженность по зарплате».

11. «Шахтер» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить легионеров. На матчи чемпионата команда будет ездить на Украину.

12. Серена Уильямс в 40 лет вернулась в тур и в паре с Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне.

13. Питер Дебур возглавил «Даллас». Канадец был уволен из «Вегаса» в мае.

Цитаты дня:

Биатлонистка Плюснина об отстранении России: «Русским многое приходится преодолевать, преодолеем и это. Я всегда поддерживаю руководителей родного государства»

Директор «Матч ТВ»: «Интереса российского зрителя к турнирам нет, если наши спортсмены не выступают. Нам есть что развивать и показывать в России»

Вратарь «Аризоны» Просветов о США: «Раньше заправлял бак за 50 долларов, сейчас – за 80. Говорили, что российскую экономику задушат. Нет! Видите, живем»

Гендиректор «Севастополя» о Крыме при России: «Такие развязки сделали – просто Швейцария! Главное – для людей все, при Украине и СССР такого не было»

Геннадий Орлов: «Аршавин – лучший футболист последних 30 лет в России. Единственный, кто дотянулся до английского чемпионата»

Бакаев о переходе в «Зенит» после «Спартака»: «Я не предатель. Для меня показательна поддержка многих ветеранов»