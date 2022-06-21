Серена выиграла первый матч после возвращения в тур. Они с Жабер вышли в четвертьфинал парного турнира в Истбурне

и обыграли Мари Бузкову и Сару Соррибес-Тормо в первом круге в Истбурне (2:6, 6:3, 13-11).

Во втором сете Уильямс и Жабер дважды упускали свою подачу, но сразу отыгрывались. На чемпионском тай-брейке они ушли с матчбола.

Уильямс проводила первый матч с «Уимблдона»-2021, где снялась из-за травмы по ходу первого круга.

За выход в полуфинал Уильямс и Жабер поборются с Суко Аоямой и Хаоцзин Чжань.

На следующей неделе американка выступит по wild card на «Уимблдоне», который станет ее первым одиночным турниром за год.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе